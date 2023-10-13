Россиянам рассказали, безопасно ли лететь на отдых в граничащий с Израилем Египет
Эксперт по туризму: Обстановка на курортах вблизи Израиля спокойная
Несмотря на напряжённую ситуацию между Израилем и сектором Газа, обстановка в близлежащих восточных странах, особенно на курортах так полюбившегося россиянам Египта, вполне спокойная. Об этом заявила директор по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева.
"Обстановка на египетских курортах спокойная, все туристы планово отдыхают. Туры в приграничную Табу мы не продаём, поэтому наших туристов там нет", — приводит её слова kp.ru.
В Ассоциации туроператоров России отметили, что иногда люди звонят в турфирмы с вопросами об обстановке в Египте, однако это единичные обращения. В основном ситуация с продажей путёвок на Красное море ничуть не изменилась. Отдыхающих заверяют, что все курортные отели и аэропорты находятся под охраной, а для российских рейсов в египетских воздушных гаванях и вовсе действуют особые меры безопасности.
Наверное, единственное, что было отменено, — это экскурсии из Египта в Израиль, поскольку граница между странами была закрыта. Ранее, кстати, египетские власти отказались открывать границу для беженцев, желающих покинуть сектор Газа. Каир заявил, что стороны должны разрешать конфликты в пределах своих территорий. при этом позже стало известно, что Израиль и Египет всё же организуют коридор для вывода иностранцев из Газы.
Напомним, 7 октября Израиль был атакован с территории сектора Газа, после чего боевики ХАМАС объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль заявил о переходе в состояние войны. На фоне этого на днях в египетской Александрии произошло ЧП — полицейский застрелил двух туристов из Израиля.
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