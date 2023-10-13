Россиянам рассказали, безопасно ли лететь на отдых в граничащий с Израилем Египет

Несмотря на напряжённую ситуацию между Израилем и сектором Газа, обстановка в близлежащих восточных странах, особенно на курортах так полюбившегося россиянам Египта, вполне спокойная. Об этом заявила директор по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева.

"Обстановка на египетских курортах спокойная, все туристы планово отдыхают. Туры в приграничную Табу мы не продаём, поэтому наших туристов там нет", — приводит её слова kp.ru.

В Ассоциации туроператоров России отметили, что иногда люди звонят в турфирмы с вопросами об обстановке в Египте, однако это единичные обращения. В основном ситуация с продажей путёвок на Красное море ничуть не изменилась. Отдыхающих заверяют, что все курортные отели и аэропорты находятся под охраной, а для российских рейсов в египетских воздушных гаванях и вовсе действуют особые меры безопасности.