В Египте полицейский застрелил двух туристов из Израиля

В Александрии в результате стрельбы были убиты двое израильских туристов и гражданин Египта. Об этом сообщает телеканал Sky News — Arabia.

Жертвы стрельбы в египетской Александрии. Видео © T.me / newsdeskisrael

По данным телеканала, сотрудник местной полиции начал вести огонь по одной из групп туристов, приехавших из Израиля. Сейчас он задержан. В материале не говорится о количестве пострадавших. Комментариев от официальных представителей Израиля пока что не было.