В Египте полицейский застрелил двух туристов из Израиля
Sky News: В Египте полицейский застрелил двух туристов из Израиля и египтянина
В Александрии в результате стрельбы были убиты двое израильских туристов и гражданин Египта. Об этом сообщает телеканал Sky News — Arabia.
Жертвы стрельбы в египетской Александрии. Видео © T.me / newsdeskisrael
По данным телеканала, сотрудник местной полиции начал вести огонь по одной из групп туристов, приехавших из Израиля. Сейчас он задержан. В материале не говорится о количестве пострадавших. Комментариев от официальных представителей Израиля пока что не было.
Относительно количества жертв есть и другая версия. Информационная служба BNN сообщает о шести погибших туристах из Израиля в результате стрельбы, но эта информация не подтверждена.
Напомним, вчера утром сектор Газа напал на Израиль, в страну проникли палестинские радикалы. В итоге ХАМАС объявило операцию "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ в ответ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Властям еврейского государства пришлось вводить чрезвычайное положение.
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