СМИ узнали о согласии Израиля и Египта создать коридор для выхода иностранцев из Газы

Египет и Израиль пришли к соглашению по созданию коридора для безопасного выхода американцев и других иностранных граждан с территории сектора Газа. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на официальные лица США и Израиля.

"Израиль и Египет в принципе согласились создать безопасный выход из сектора Газа для американцев и других иностранных граждан", — говорится в материале.

При этом чиновники не исключили, что его оперативное осуществление может быть крайне сложным, отметив, что для этого потребуется прекращение огня.

При этом Reuters со ссылкой на источники в египетских службах безопасности сообщает, что Каир отказался от любых предложений по созданию гумкоридоров для эвакуации из сектора Газа.