СМИ узнали о согласии Израиля и Египта создать коридор для выхода иностранцев из Газы
Axios: Израиль и Египет организуют коридор для вывода иностранцев из Газы
Египет и Израиль пришли к соглашению по созданию коридора для безопасного выхода американцев и других иностранных граждан с территории сектора Газа. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на официальные лица США и Израиля.
"Израиль и Египет в принципе согласились создать безопасный выход из сектора Газа для американцев и других иностранных граждан", — говорится в материале.
При этом чиновники не исключили, что его оперативное осуществление может быть крайне сложным, отметив, что для этого потребуется прекращение огня.
При этом Reuters со ссылкой на источники в египетских службах безопасности сообщает, что Каир отказался от любых предложений по созданию гумкоридоров для эвакуации из сектора Газа.
Ранее Лайф сообщал об отказе египетских властей открывать коридоры для всех беженцев, желающих покинуть территорию сектора Газа, по которой израильская армия наносит массированные удары. Своё решение Каир объяснил тем, что стороны должны "разрешать конфликты в пределах своих границ".
Напомним, 7 октября боевики ХАМАС напали на Израиль, обстреляв территорию страны ракетами, после чего движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Власти еврейского государства заявили о переходе страны в состояние войны. Жертвы с обеих сторон насчитывают уже более 2 тысяч человек, с каждым днём число погибших увеличивается. Кроме того, пострадали 5,6 тысячи палестинцев, а также ранения получили более 2,7 тысячи израильтян.
ТАСС / EPA / ATEF SAFADI