Небензя: В секторе Газа оказались заблокированы около тысячи граждан РФ

Около тысячи граждан России вместе с семьями заблокированы в секторе Газа. Об этом на заседании Совета безопасности ООН сообщил постпред организации Василий Небензя.

Он напомнил о требовании Москвы провести объективное расследование удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа и справедливо наказать всех причастных к его осуществлению. Кроме того, Россия призывает Израиль без промедлений организовать гуманитарный доступ на заблокированную территорию, в кратчайшие сроки прекратить огонь и открыть гуманитарные коридоры.