Небензя: В секторе Газа оказались заблокированы около тысячи граждан РФ
Около тысячи граждан России вместе с семьями заблокированы в секторе Газа. Об этом на заседании Совета безопасности ООН сообщил постпред организации Василий Небензя.
"Фактическими заложниками военной блокады Газы стали порядка тысячи российских граждан и членов их семей", — заявил дипломат.
Он напомнил о требовании Москвы провести объективное расследование удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа и справедливо наказать всех причастных к его осуществлению. Кроме того, Россия призывает Израиль без промедлений организовать гуманитарный доступ на заблокированную территорию, в кратчайшие сроки прекратить огонь и открыть гуманитарные коридоры.
Напомним, что вечером 17 октября по больнице "Аль-Ахли" в Газе был нанесён ракетный удар. Утверждалось, что она была атакована израильской стороной, однако Тель-Авив свою причастность отрицает. В Израиле инициировали проверку по данному факту и допустили, что снаряд был запущен группировкой "Исламский джихад"*. О непричастности ЦАХАЛ к атаке заявил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По информации Минздрава сектора Газа, число погибших в результате обстрела больницы превысило 470 человек, более 300 пострадало.
* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.
ТАСС / AP / Craig Ruttle