Разведка США и ЦАХАЛ считают, что у больницы в Газе произошёл наземный взрыв
CNN: США полагают, что удар по "Аль-Ахли" в Газе могли нанести не с воздуха
США полагают, что удар по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа мог быть совершён не с воздуха. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на свои источники.
"Были обширные повреждения от огня и разбросанные обломки, что соответствует [последствиям] взрыва, который начался на уровне земли", — цитирует CNN главу пресс-службы армии Израиля контр-адмирала Даниэля Хагари, ссылающегося на данные американской разведки.
Также, по информации источников телеканала, среди данных американской разведки есть анализ, который указывает на то, что больница не подвергалась авиаудару, а пострадала от наземного взрыва. В частности, об этом говорит отсутствие воронки, которая должна была образоваться на месте падения бомбы.
Напомним, что вечером 17 октября по больнице "Аль-Ахли" в Газе был нанесён ракетный удар. Утверждалось, что она была атакована израильской стороной, однако Тель-Авив свою причастность отрицает. В Израиле инициировали проверку по данному факту и допустили, что снаряд был запущен группировкой "Исламский джихад"*. О непричастности ЦАХАЛ к атаке заявил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По информации Минздрава сектора Газа, число погибших в результате обстрела больницы превысило 470 человек, более 300 пострадало.
* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.
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