Разведка США и ЦАХАЛ считают, что у больницы в Газе произошёл наземный взрыв

США полагают, что удар по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа мог быть совершён не с воздуха. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

"Были обширные повреждения от огня и разбросанные обломки, что соответствует [последствиям] взрыва, который начался на уровне земли", — цитирует CNN главу пресс-службы армии Израиля контр-адмирала Даниэля Хагари, ссылающегося на данные американской разведки.

Также, по информации источников телеканала, среди данных американской разведки есть анализ, который указывает на то, что больница не подвергалась авиаудару, а пострадала от наземного взрыва. В частности, об этом говорит отсутствие воронки, которая должна была образоваться на месте падения бомбы.