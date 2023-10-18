Регион

Уведомления отключены

18 октября, 17:21

Разведка США и ЦАХАЛ считают, что у больницы в Газе произошёл наземный взрыв

CNN: США полагают, что удар по "Аль-Ахли" в Газе могли нанести не с воздуха

США полагают, что удар по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа мог быть совершён не с воздуха. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

"Были обширные повреждения от огня и разбросанные обломки, что соответствует [последствиям] взрыва, который начался на уровне земли", — цитирует CNN главу пресс-службы армии Израиля контр-адмирала Даниэля Хагари, ссылающегося на данные американской разведки.

Также, по информации источников телеканала, среди данных американской разведки есть анализ, который указывает на то, что больница не подвергалась авиаудару, а пострадала от наземного взрыва. В частности, об этом говорит отсутствие воронки, которая должна была образоваться на месте падения бомбы.

В ХАМАС рассказали об угрозах персоналу "Аль-Ахли" от СБ Израиля перед ударом

В ХАМАС рассказали об угрозах персоналу "Аль-Ахли" от СБ Израиля перед ударом

Напомним, что вечером 17 октября по больнице "Аль-Ахли" в Газе был нанесён ракетный удар. Утверждалось, что она была атакована израильской стороной, однако Тель-Авив свою причастность отрицает. В Израиле инициировали проверку по данному факту и допустили, что снаряд был запущен группировкой "Исламский джихад"*. О непричастности ЦАХАЛ к атаке заявил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По информации Минздрава сектора Газа, число погибших в результате обстрела больницы превысило 470 человек, более 300 пострадало.

* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.

Обложка ©

Getty Images / Ali Jadallah / Anadolu

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Израиль
  • США
  • Палестина
  • Сектор Газа
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров