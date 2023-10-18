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18 октября, 16:11

Десятки людей погибли в результате удара по мечети Нусейрат в секторе Газа

WAFA: Израиль нанёс удар по территории мечети в городе Нусейрат

Армия Израиля нанесла удар по территории мечети в городе Нусейрат, расположенном в центральной части сектора Газа. Об этом сообщает агентство WAFA. Информация о жертвах уточняется, но, по предварительным данным, речь идёт о "десятках погибших и раненых".

По свидетельству очевидцев, во время взрыва в мечети и рядом с ней находились мирные жители, которые пытались там укрыться от бомбардировок.

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А вечером 17 октября по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа был нанесён ракетный удар. Утверждалось, что она была атакована израильской стороной, однако Тель-Авив свою причастность отрицает. По информации Минздрава сектора Газа, число погибших в результате обстрела больницы превысило 470 человек, более 300 пострадало.

Обложка ©

ТАСС / АР / HANNIBAL HANSCHKE

Марина Калегина
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