Десятки людей погибли в результате удара по мечети Нусейрат в секторе Газа
WAFA: Израиль нанёс удар по территории мечети в городе Нусейрат
Армия Израиля нанесла удар по территории мечети в городе Нусейрат, расположенном в центральной части сектора Газа. Об этом сообщает агентство WAFA. Информация о жертвах уточняется, но, по предварительным данным, речь идёт о "десятках погибших и раненых".
По свидетельству очевидцев, во время взрыва в мечети и рядом с ней находились мирные жители, которые пытались там укрыться от бомбардировок.
А вечером 17 октября по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа был нанесён ракетный удар. Утверждалось, что она была атакована израильской стороной, однако Тель-Авив свою причастность отрицает. По информации Минздрава сектора Газа, число погибших в результате обстрела больницы превысило 470 человек, более 300 пострадало.
ТАСС / АР / HANNIBAL HANSCHKE