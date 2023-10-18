Десятки людей погибли в результате удара по мечети Нусейрат в секторе Газа

Армия Израиля нанесла удар по территории мечети в городе Нусейрат, расположенном в центральной части сектора Газа. Об этом сообщает агентство WAFA. Информация о жертвах уточняется, но, по предварительным данным, речь идёт о "десятках погибших и раненых".

По свидетельству очевидцев, во время взрыва в мечети и рядом с ней находились мирные жители, которые пытались там укрыться от бомбардировок.