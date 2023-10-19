Война с ХАМАС продлится месяцы, уверен бывший министр обороны Израиля

Война Израиля с палестинским радикальным движением ХАМАС может длиться на протяжении долгих месяцев, заявил экс-глава Минобороны еврейского государства и действующий член чрезвычайного правительства страны Бени Ганц.

"Это займёт много времени. Война на юге, а в случае необходимости и на севере или где-либо ещё, может занять месяцы, а восстановление займёт годы", — сказал он в ходе выступления на похоронах главы регионального совета Шаар-ха-Негев в Южном округе Израиля Офира Либштайна, который погиб при боях с ХАМАС.

Вместе с тем Ганц добавил, что Израиль по-настоящему одержит победу, лишь когда завершатся все работы по восстановлению нанесённого ХАМАС ущерба. При этом, по его словам, цель Тель-Авива состоит не только в том, чтобы одолеть палестинцев, но и в обещании сделать юг "стопроцентным раем".