Война с ХАМАС продлится месяцы, уверен бывший министр обороны Израиля
Бывший глава Минобороны Израиля Ганц: Война с ХАМАС может занять месяцы
Война Израиля с палестинским радикальным движением ХАМАС может длиться на протяжении долгих месяцев, заявил экс-глава Минобороны еврейского государства и действующий член чрезвычайного правительства страны Бени Ганц.
"Это займёт много времени. Война на юге, а в случае необходимости и на севере или где-либо ещё, может занять месяцы, а восстановление займёт годы", — сказал он в ходе выступления на похоронах главы регионального совета Шаар-ха-Негев в Южном округе Израиля Офира Либштайна, который погиб при боях с ХАМАС.
Вместе с тем Ганц добавил, что Израиль по-настоящему одержит победу, лишь когда завершатся все работы по восстановлению нанесённого ХАМАС ущерба. При этом, по его словам, цель Тель-Авива состоит не только в том, чтобы одолеть палестинцев, но и в обещании сделать юг "стопроцентным раем".
Напомним 7 октября ХАМАС ударило по Израилю и вторглось на территорию еврейского государства, объявив о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Президент страны Ицхак Герцог сравнил нападение боевиков с холокостом и призвал мировое сообщество осудить их действия по аналогии с террористами ИГИЛ*. А премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху призвал мир к борьбе с ХАМАС и заявил, что это движение представляет собой "новую версию нацизма".
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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