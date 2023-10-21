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21 октября, 01:37

Постпредство РФ в ООН сочло вето США на резолюцию по Газе ударом ножом в спину

<p>Дмитрий Полянский. Обложка © AP / TASS / Eduardo Munoz Alvarez</p>

Дмитрий Полянский. Обложка © AP / TASS / Eduardo Munoz Alvarez

Применение Соединёнными Штатами права вето для блокирования предложенного Бразилией проекта резолюции Совбеза ООН стало для многих стран ударом ножом в спину, считает первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Соединённые Штаты внезапно решили ветировать резолюцию. Знаете, это было сравнимо с ударом ножом в спину, поскольку многие страны считали, что США вместе с ними", — заявил дипломат в разговоре с пользователями социальной сети X (экс-Twitter).

Совбез ООН не принял российский проект резолюции по Ближнему Востоку

Совбез ООН не принял российский проект резолюции по Ближнему Востоку

Напомним, Совет Безопасности ООН не принял бразильский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, так как США применили право вето. За проект резолюции проголосовали 12 членов Совбеза, Великобритания и РФ воздержались от голосования, а против выступили только США.

Лариса Сафронова
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