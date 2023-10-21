Постпредство РФ в ООН сочло вето США на резолюцию по Газе ударом ножом в спину
Дмитрий Полянский. Обложка © AP / TASS / Eduardo Munoz Alvarez
Применение Соединёнными Штатами права вето для блокирования предложенного Бразилией проекта резолюции Совбеза ООН стало для многих стран ударом ножом в спину, считает первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
"Соединённые Штаты внезапно решили ветировать резолюцию. Знаете, это было сравнимо с ударом ножом в спину, поскольку многие страны считали, что США вместе с ними", — заявил дипломат в разговоре с пользователями социальной сети X (экс-Twitter).
Напомним, Совет Безопасности ООН не принял бразильский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, так как США применили право вето. За проект резолюции проголосовали 12 членов Совбеза, Великобритания и РФ воздержались от голосования, а против выступили только США.