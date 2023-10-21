Израиль разбомбил школу в Газе сразу после отъезда Байдена, есть жертвы

Армия обороны Израиля нанесла удар по школе в секторе Газа, убив минимум пятерых и ранив десятки человек. Взрыв разрушил образовательное учреждение спустя несколько часов после завершения визита президента США Джо Байдена в Тель-Авив 18 октября, сообщил телеканал NBC News.

По данным местных органов здравоохранения, под обстрел угодила школа в ведении агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам. В ЦАХАЛ удар по заведомо гражданскому объекту не прокомментировали.