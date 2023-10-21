Израиль разбомбил школу в Газе сразу после отъезда Байдена, есть жертвы
Армия обороны Израиля нанесла удар по школе в секторе Газа, убив минимум пятерых и ранив десятки человек. Взрыв разрушил образовательное учреждение спустя несколько часов после завершения визита президента США Джо Байдена в Тель-Авив 18 октября, сообщил телеканал NBC News.
По данным местных органов здравоохранения, под обстрел угодила школа в ведении агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам. В ЦАХАЛ удар по заведомо гражданскому объекту не прокомментировали.
"Через несколько часов после того, как он (Байден. — Прим. Лайфа) отбыл, в школе города Хан-Юнис взрывом убило по меньшей мере пятерых человек, ещё десятки пострадали", — рассказали телеканалу.
По мнению главы МИД Турции Хакана Фидана, американский лидер одобрил бомбардировки жилых кварталов Газы силами авиации ЦАХАЛ. Положительное отношение президента к происходящему подтвердил его визит в Тель-Авив на фоне боевых действий, уверен дипломат. Тем временем Израиль продолжает превращать города палестинцев в развалины. Например, двумя днями ранее обстрелу подверглась греческая православная церковь.
ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE