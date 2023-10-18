"Подведение итогов помощи": Политолог раскрыл истинные цели приезда Байдена в Израиль

"Приезд Байдена — это подведение этих итогов материальной помощи, оказанной США Израилю. Напомню, что ранее ежегодная финансовая помощь стране составляла 3 миллиарда. И моральная поддержка. И судя по тем событиям, которые сейчас там происходят, наверное, поддержит решение ООН о создании палестинского государства", — отметил Оленченко.

Эксперт рассказал, что дополнительные меры поддержки, скорее всего, уже заготовлены, так как Байден не способен принимать решения по ходу ситуации, если оценивать его работу на мировой арене. Однако эксперт отметил, что неожиданностей не будет, потому что вряд ли президент США будет вступать в какой-то противовес с предыдущими заявлениями.