"Подведение итогов помощи": Политолог раскрыл истинные цели приезда Байдена в Израиль
Политолог Оленченко: Приезд Байдена в Израиль — это подведение итогов помощи
Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал, зачем президент США Джо Байден летал в Израиль.
"Приезд Байдена — это подведение этих итогов материальной помощи, оказанной США Израилю. Напомню, что ранее ежегодная финансовая помощь стране составляла 3 миллиарда. И моральная поддержка. И судя по тем событиям, которые сейчас там происходят, наверное, поддержит решение ООН о создании палестинского государства", — отметил Оленченко.
Эксперт рассказал, что дополнительные меры поддержки, скорее всего, уже заготовлены, так как Байден не способен принимать решения по ходу ситуации, если оценивать его работу на мировой арене. Однако эксперт отметил, что неожиданностей не будет, потому что вряд ли президент США будет вступать в какой-то противовес с предыдущими заявлениями.
Напомним, президент США прибыл в Израиль сегодня, 18 октября. Визит Джо Байдена проходит на фоне вчерашнего удара по больнице в секторе Газа. По последним данным, число жертв уже превысило 400. В Палестине заявляют, что за этим преступлением стоит ЦАХАЛ, однако там свою причастность отрицают. Байден тоже считает, что удар по больнице в Газе нанёс не Израиль, а "другая команда".
ТАСС / АР / Evan Vucci