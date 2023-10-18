Байден вылетел из Тель-Авива
Reuters: Президент США Байден вылетел из аэропорта в Израиле
Самолёт президента США Джо Байдена вылетел из аэропорта Тель-Авива. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидца.
В течение сегодняшнего дня Байден находился в Израиле с визитом солидарности, в рамках которого провёл несколько встреч с военными и политическими руководителями страны. Он заверил в полной поддержке Израиля Штатами на фоне обострения конфликта с Палестиной.
Напомним, президент США прибыл в Израиль сегодня, 18 октября. Визит Джо Байдена проходит на фоне вчерашнего удара по больнице в секторе Газа. По последним данным, число жертв уже превысило 400. В Палестине заявляют, что за этим преступлением стоит ЦАХАЛ, однако там свою причастность отрицают. Байден тоже считает, что удар по больнице в Газе нанёс не Израиль, а "другая команда".
ТАСС / EPA / ARIEL SCHALIT / POOL