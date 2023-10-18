Байден вылетел из Тель-Авива

Самолёт президента США Джо Байдена вылетел из аэропорта Тель-Авива. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидца.

В течение сегодняшнего дня Байден находился в Израиле с визитом солидарности, в рамках которого провёл несколько встреч с военными и политическими руководителями страны. Он заверил в полной поддержке Израиля Штатами на фоне обострения конфликта с Палестиной.