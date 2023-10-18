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18 октября, 16:10

Байден вылетел из Тель-Авива

Reuters: Президент США Байден вылетел из аэропорта в Израиле

Самолёт президента США Джо Байдена вылетел из аэропорта Тель-Авива. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидца.

В течение сегодняшнего дня Байден находился в Израиле с визитом солидарности, в рамках которого провёл несколько встреч с военными и политическими руководителями страны. Он заверил в полной поддержке Израиля Штатами на фоне обострения конфликта с Палестиной.

В визите Байдена в Израиль углядели попытку оттянуть время до начала операции в Газе

В визите Байдена в Израиль углядели попытку оттянуть время до начала операции в Газе

Напомним, президент США прибыл в Израиль сегодня, 18 октября. Визит Джо Байдена проходит на фоне вчерашнего удара по больнице в секторе Газа. По последним данным, число жертв уже превысило 400. В Палестине заявляют, что за этим преступлением стоит ЦАХАЛ, однако там свою причастность отрицают. Байден тоже считает, что удар по больнице в Газе нанёс не Израиль, а "другая команда".

Обложка ©

ТАСС / EPA / ARIEL SCHALIT / POOL

Юрий Лысенко
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