В визите Байдена в Израиль углядели попытку оттянуть время до начала операции в Газе
Эксперт Хлебников: Визит Байдена — попытка оттянуть начало операции в Газе
Президент США Джо Байден своим приездом в Израиль хочет оттянуть время начала операции в Газе и снять градус напряжённости, рассказал телеканалу "Звезда" эксперт Российского совета по международным делам Алексей Хлебников.
"Прежде всего это попытка снять градус напряжённости, найти опции, как деэскалировать ситуацию, оттянуть время начала наземной операции", — сообщил Хлебников.
Эксперт добавил, что ВС Израиля отложили операцию на время визита Байдена. По словам Хлебникова, это может говорить о возможном нахождении компромиссов и деэскалации ситуации.
Напомним, что визит Джо Байдена в Израиль проходит на фоне вчерашнего удара по больнице в секторе Газа. По последним данным, число жертв уже перевалило за 800, все они были гражданскими лицами. В Палестине заявляют, что за этим стоит ЦАХАЛ, однако там свою причастность отрицают, возлагая ответственность на радикальную группировку "Исламский джихад"*.
* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.
ТАСС / AP / Evan Vucci