В визите Байдена в Израиль углядели попытку оттянуть время до начала операции в Газе

Президент США Джо Байден своим приездом в Израиль хочет оттянуть время начала операции в Газе и снять градус напряжённости, рассказал телеканалу "Звезда" эксперт Российского совета по международным делам Алексей Хлебников.

Эксперт добавил, что ВС Израиля отложили операцию на время визита Байдена. По словам Хлебникова, это может говорить о возможном нахождении компромиссов и деэскалации ситуации.