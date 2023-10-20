В Турции увидели в шаге Байдена разрешение на смертоносные атаки Израиля в Газе
Глава МИД Турции Фидан: Визитом в Израиль Байден поддержал удары по Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден. Обложка © Flickr / The White House
Американский лидер Джо Байден де-факто одобрил нанесение ударов по сектору Газа, когда прилетел в Израиль на фоне обострения конфликта. Такого мнения придерживается министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
По его оценке, зачастую Вашингтон не может проводить рациональную политику в регионе из-за "безоговорочной поддержки Израиля". Сложившаяся ситуация болезненна для США, так как может обернуться для страны неприятностями.
"Поездкой в регион в складывающихся условиях Байден в каком-то смысле одобрил разрушения в Газе. Для многих это не стало сюрпризом, но создаётся впечатление, что это будет иметь негативные последствия для Америки", — сказал глава МИД Турции в эфире телеканала TRT Haber.
Байден прилетел в Тель-Авив утром 18 октября. В рамках визита он встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и обсудил с ним обострение конфликта с Палестиной. Вечером того же дня американский лидер покинул территорию государства.