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20 октября, 20:08

В Турции увидели в шаге Байдена разрешение на смертоносные атаки Израиля в Газе

Глава МИД Турции Фидан: Визитом в Израиль Байден поддержал удары по Газе

<p>Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден. Обложка © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/whitehouse/53234992098/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The White House</a></p>

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден. Обложка © Flickr / The White House

Американский лидер Джо Байден де-факто одобрил нанесение ударов по сектору Газа, когда прилетел в Израиль на фоне обострения конфликта. Такого мнения придерживается министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

По его оценке, зачастую Вашингтон не может проводить рациональную политику в регионе из-за "безоговорочной поддержки Израиля". Сложившаяся ситуация болезненна для США, так как может обернуться для страны неприятностями.

"Поездкой в регион в складывающихся условиях Байден в каком-то смысле одобрил разрушения в Газе. Для многих это не стало сюрпризом, но создаётся впечатление, что это будет иметь негативные последствия для Америки", — сказал глава МИД Турции в эфире телеканала TRT Haber.

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Байден прилетел в Тель-Авив утром 18 октября. В рамках визита он встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и обсудил с ним обострение конфликта с Палестиной. Вечером того же дня американский лидер покинул территорию государства.

Илья Пушкарев
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