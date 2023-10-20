В Турции увидели в шаге Байдена разрешение на смертоносные атаки Израиля в Газе

Американский лидер Джо Байден де-факто одобрил нанесение ударов по сектору Газа, когда прилетел в Израиль на фоне обострения конфликта. Такого мнения придерживается министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

По его оценке, зачастую Вашингтон не может проводить рациональную политику в регионе из-за "безоговорочной поддержки Израиля". Сложившаяся ситуация болезненна для США, так как может обернуться для страны неприятностями.