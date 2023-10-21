Жертвами палестино-израильского конфликта стали 22 журналиста

Число погибших в результате эскалации конфликта между Израилем и Палестиной сотрудников прессы выросло до 22. Обновлённые данные представил Комитет защиты журналистов (CPJ). По данным международной организации, 18 из них — палестинцы, трое — израильтяне и один — ливанец.

В комитете напомнили, что представители СМИ ежедневно подвергают свою жизнь большой опасности, освещая обострение кризиса на Ближнем Востоке. Угрозу для журналистов представляют как авиаудары ЦАХАЛ, так и ракетные атаки ХАМАС, напомнили в CPJ.