Жертвами палестино-израильского конфликта стали 22 журналиста
Число погибших в результате эскалации конфликта между Израилем и Палестиной сотрудников прессы выросло до 22. Обновлённые данные представил Комитет защиты журналистов (CPJ). По данным международной организации, 18 из них — палестинцы, трое — израильтяне и один — ливанец.
В комитете напомнили, что представители СМИ ежедневно подвергают свою жизнь большой опасности, освещая обострение кризиса на Ближнем Востоке. Угрозу для журналистов представляют как авиаудары ЦАХАЛ, так и ракетные атаки ХАМАС, напомнили в CPJ.
"По состоянию на 20 октября по меньшей мере 22 журналиста пополнили списки более чем четырёх тысяч погибших с обеих сторон", — сказано в сообщении организации.
Ранее удар Армии обороны Израиля по объектам шиитской группировки "Хезболла" в соседнем Ливане пришёлся на съёмочную группу катарского телеканала Al Jazeera. Спустя неделю там же других журналистов обстреляли пулемётчики ЦАХАЛ, убив одного из гражданских.
Flickr / Mike Frager