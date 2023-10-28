Байден объяснил причину американских авиаударов по Сирии
Байден заявил, что авиаудары по объектам в САР были нужны для защиты американцев
Глава Соединённых Штатов Джо Байден прокомментировал недавние авиаудары американских военных по объектам в Сирии. Хозяин Белого дома заявил, что эти мероприятия нужны были для защиты американцев и соответствовали Уставу ООН.
"США предприняли необходимое и соразмерное действие в соответствии с международным правом и неотъемлемым правом на самооборону, отражённым в статье 51 Устава ООН", — заявил политический деятель.
Также президент утверждает, что это было сделано в целях защиты американцев как на родине, так и за её пределами. В то же время он подчеркнул, что готов и дальше предпринимать необходимые действия для ответа на угрозы или атаки.
Напомним, накануне шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что американская армия по приказу Байдена нанесла авиаудары по двум объектам на территории Сирии, связанным с Ираном, их целью были склады с оружием и боеприпасами. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, в свою очередь, заявил, что Вашингтон оценивает последствия ударов по враждебным целям в Сирии и без колебаний готов нанести новые.
Ранее Лайф писал о том, что на американских военных, находящихся в Сирийской Арабской Республике, в очередной раз было совершено нападение. Взрывы прогремели на военной базе США на нефтяном месторождении Эль-Омар на востоке Сирии.
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