Байден объяснил причину американских авиаударов по Сирии

Глава Соединённых Штатов Джо Байден прокомментировал недавние авиаудары американских военных по объектам в Сирии. Хозяин Белого дома заявил, что эти мероприятия нужны были для защиты американцев и соответствовали Уставу ООН.

"США предприняли необходимое и соразмерное действие в соответствии с международным правом и неотъемлемым правом на самооборону, отражённым в статье 51 Устава ООН", — заявил политический деятель.

Также президент утверждает, что это было сделано в целях защиты американцев как на родине, так и за её пределами. В то же время он подчеркнул, что готов и дальше предпринимать необходимые действия для ответа на угрозы или атаки.