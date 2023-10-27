"Без колебаний": США готовы вновь ударить по Сирии в "целях самообороны"
Кирби: США без колебаний готовы вновь ударить по враждебным целям в Сирии
США без колебаний готовы вновь ударить по враждебным целям в Сирии. Такое заявление в беседе с журналистами сделал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Вашингтон оценивает последствия ударов по враждебным целям в Сирии и без колебаний готов нанести новые", — отметил он, назвав удары военных США по якобы принадлежащим Ирану объектам в Сирии самообороной.
Как сообщал Лайф, ранее армия США по поручению президента Джо Байдена нанесла авиаудары по двум объектам на территории Сирии, связанным с Ираном. В Пентагоне отметили, что решение не имеет отношение к конфликту на Ближнем Востоке, а является ответом на атаки объектов США в Сирии и Ираке, которые начались 17 октября. Позже стало известно, что целью ударов истребителей F-16 США в Сирии были склады с оружием.
ТАСС / EPA / AHMED MARDNLI