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27 октября, 19:24

"Без колебаний": США готовы вновь ударить по Сирии в "целях самообороны"

Кирби: США без колебаний готовы вновь ударить по враждебным целям в Сирии

США без колебаний готовы вновь ударить по враждебным целям в Сирии. Такое заявление в беседе с журналистами сделал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

"Вашингтон оценивает последствия ударов по враждебным целям в Сирии и без колебаний готов нанести новые", — отметил он, назвав удары военных США по якобы принадлежащим Ирану объектам в Сирии самообороной.

На базе США на газовом месторождении в Сирии прогремели взрывы

На базе США на газовом месторождении в Сирии прогремели взрывы

Как сообщал Лайф, ранее армия США по поручению президента Джо Байдена нанесла авиаудары по двум объектам на территории Сирии, связанным с Ираном. В Пентагоне отметили, что решение не имеет отношение к конфликту на Ближнем Востоке, а является ответом на атаки объектов США в Сирии и Ираке, которые начались 17 октября. Позже стало известно, что целью ударов истребителей F-16 США в Сирии были склады с оружием.

Обложка ©

ТАСС / EPA / AHMED MARDNLI

Никита Осипов
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