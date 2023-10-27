На военной базе США в Сирии вновь прогремели взрывы
На военной базе США у нефтяного месторождения на востоке Сирии прогремели взрывы
На американской военной базе на нефтяном месторождении Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии вновь прогремели взрывы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
"Несколько взрывов прозвучало на территории американской военной базы на нефтяном месторождении Эль-Омар на востоке Дейр-эз-Зора", — сообщил он.
Американские объекты на протяжении последнего времени подвергаются активным нападениям. В частности, 22 октября военную базу США Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар атаковали бойцы шиитских вооружённых отрядов, которые входят в движение "Исламское сопротивление Ирака". Позднее подверглась атаке беспилотников американская военная база у нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии. Накануне на базе США близ газового месторождения Конико в сирийской восточной провинции Дейр-эз-Зор прогремели взрывы.
В ответ на атаки армия США по поручению президента Джо Байдена нанесла авиаудары по двум объектам на территории Сирии, связанным с Ираном. В Пентагоне отметили, что решение не имеет отношения к конфликту на Ближнем Востоке. Позже стало известно, что целью ударов истребителей F-16 США в Сирии были склады с оружием.
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