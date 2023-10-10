Путин счёл необходимым решить вопрос о суверенном палестинском государстве
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости решить вопрос с созданием независимого палестинского государства. Глава государства отметил, что действия США, пытавшихся монополизировать урегулирование на Ближнем Востоке, не учитывали "коренных интересов палестинского народа".
Путин заявил о необходимости решить вопрос с созданием суверенного палестинского государства. Видео © LIFE
"Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства", — сказал российский лидер в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани в Кремле.
Также Путин назвал обострение в Израиле примером провала политики США. Как отметил президент, Вашингтон не пытался искать компромиссы, приемлемые для обеих сторон конфликта, а вместо этого продавливал свои собственные представления о том, каким должно быть решение.
Напомним, боевые действия в регионе начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. В итоге сейчас движение ХАМАС и ЦАХАЛ (израильская армия) находятся в состоянии войны. Обе стороны несут страшные потери: жертвами взаимных обстрелов стали более 900 израильтян и более 700 палестинцев. Также стало известно о двух погибших россиянах.