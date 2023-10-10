Путин счёл необходимым решить вопрос о суверенном палестинском государстве

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости решить вопрос с созданием независимого палестинского государства. Глава государства отметил, что действия США, пытавшихся монополизировать урегулирование на Ближнем Востоке, не учитывали "коренных интересов палестинского народа".

Путин заявил о необходимости решить вопрос с созданием суверенного палестинского государства. Видео © LIFE

"Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства", — сказал российский лидер в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани в Кремле.