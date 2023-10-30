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30 октября, 18:51

Путин поручил принять твёрдые и чёткие меры по защите межрелигиозного согласия

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов, руководителям правоохранительных органов и спецслужб принять твёрдые и чёткие меры по защите конституционного строя страны и прав граждан. Об этом глава государства заявил на совещании по ситуации в Дагестане.

"Хочу обратить внимание глав всех регионов, руководителей правоохранительных органов и специальных служб на необходимость твёрдых, своевременных и чётких действий по защите конституционного строя России, прав и свобод наших граждан, межнационального и межрелигиозного согласия", отметил президент.

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Напомним, вечером 29 октября толпа мужчин прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля, после чего туда были стянуты силовики. К 30 октября воздушную гавань освободили от незаконно проникших людей, она возобновила приём рейсов. Полиция уже установила личности более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны. В Кремле ранее заявили, что события в Махачкале стали результатом вмешательства извне.

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LIFE / Павел Баранов

Александра Вишнякова
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