Аэропорт Махачкалы возобновил приём рейсов — за одним исключением

Аэропорт Уйташ в Махачкале вернулся к штатному режиму работы после произошедших ночью массовых беспорядков. Воздушная гавань снова принимает все рейсы, за исключением бортов из Израиля, сообщила пресс-служба Росавиации в телеграм-канале.

"Махачкалинский аэропорт Уйташ (код ICAO: URML) возобновил приём и отправку воздушных судов с 14:00 по московскому времени 30 октября (понедельник). Актуальную информацию о рейсах в Махачкалу и из неё уточняйте в аэропорту столицы Дагестана и авиакомпаниях", — говорится в сообщении с уточнением, что рейсы авиакомпаний "Азимут" и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные воды и Махачкалу временно будут перенаправляться в другие города.