Аэропорт Махачкалы возобновил приём рейсов — за одним исключением
Росавиация: Аэропорт Уйташ в Махачкале вернулся к нормальному режиму работы
Аэропорт Уйташ в Махачкале вернулся к штатному режиму работы после произошедших ночью массовых беспорядков. Воздушная гавань снова принимает все рейсы, за исключением бортов из Израиля, сообщила пресс-служба Росавиации в телеграм-канале.
"Махачкалинский аэропорт Уйташ (код ICAO: URML) возобновил приём и отправку воздушных судов с 14:00 по московскому времени 30 октября (понедельник). Актуальную информацию о рейсах в Махачкалу и из неё уточняйте в аэропорту столицы Дагестана и авиакомпаниях", — говорится в сообщении с уточнением, что рейсы авиакомпаний "Азимут" и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные воды и Махачкалу временно будут перенаправляться в другие города.
Напомним, что вечером 29 октября толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля, после чего туда были стянуты силовики. СК возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". Также известно о более чем 20 пострадавших. Аэропорт уже освобождён от незаконно проникших людей. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал эти события беспределом и заверил, что ситуация получит соответствующую оценку правоохранителей. Сегодня Росавиация скорректировала срок приостановки работы воздушной гавани в связи со стабилизацией обстановки.
ТАСС / Муса Салгереев