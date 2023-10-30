Авиакомпания Red Wings изменила на Сочи пункт вылета рейса Махачкала – Тель-Авив
Red Wings изменила на Сочи пункт вылета рейсов Махачкала – Тель-Авив и Москва – Махачкала – Тель-Авив, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
"1 ноября WZ4727/4728 (маршрут Махачкала – Тель-Авив) — рейс отменён. Пассажирам предлагается возможность перелёта 2 ноября на рейсе WZ4311/4312 (маршрут Сочи – Тель-Авив). 1 ноября WZ249/250 (маршрут Жуковский – Махачкала – Тель-Авив) — рейс отменён. Пассажирам предлагается возможность перелёта 2 ноября на рейсе WZ121/122 (маршрут Домодедово – Сочи – Тель-Авив)", — говорится в опубликованном сообщении.
Принятое решение авиаперевозчик объяснил действующими ограничениями на полёты в аэропорту Махачкалы.
Напомним, вечером 29 октября толпа мужчин прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила прибывший рейс Тель-Авив – Махачкала авиакомпании Red Wings. На данный момент территория воздушной гавани освобождена, а полиция идентифицировала более 150 участников беспорядков. 60 из них задержаны. Известно о более чем 20 пострадавших. Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки", в рамках которого уже прошли обыски. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эти события стали результатом вмешательства извне. По его словам, глава государства Владимир Путин сегодня вечером проведёт закрытое совещание по теме.
Shutterstock