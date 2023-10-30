Путин проведёт закрытое совещание по теме попыток Запада расколоть общество в РФ
Песков: Путин проведёт совещание на тему попыток Запада расколоть общество в РФ
У президента России Владимира Путина на сегодняшний вечер запланировано большое совещание по теме событий, которые произошли минувшей ночью в Махачкале. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Путин планирует сегодня ориентировочно в 19:00 мск провести большое представительное совещание", — сказал представитель Кремля.
По его словам, с участниками заседания глава государства обсудит попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке в попытках расколоть российское общество. Как уточнил представитель президента, совещание пройдёт в закрытом формате, но при этом будет очным.
Напомним, что вечером 29 октября толпа мужчин прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля, после чего туда были стянуты силовики. К настоящему времени воздушную гавань освободили от незаконно проникших людей. Полиция уже установила личности более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны. Также известно о более чем 20 пострадавших. СК возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки".