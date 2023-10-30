Путин проведёт закрытое совещание по теме попыток Запада расколоть общество в РФ

У президента России Владимира Путина на сегодняшний вечер запланировано большое совещание по теме событий, которые произошли минувшей ночью в Махачкале. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Путин планирует сегодня ориентировочно в 19:00 мск провести большое представительное совещание", — сказал представитель Кремля.