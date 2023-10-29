Росавиация сообщила об освобождении аэродрома в Махачкале
Росавиация: Аэродром Махачкалы освобождён от незаконно проникших граждан
Аэропорт Махачкалы в настоящее время освобождён от незаконно проникших людей. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
"На 22:20 мск благодаря работе правоохранительных органов аэродром освобождён от несанкционированно проникших граждан", — сказано в заявлении.
В сообщении также указано, что аэропорт, предварительно, будет закрыт на прилёт и вылет до 6 ноября 2023 года.
Лайф сообщал, что сегодня вечером толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля. В воздушную гавань прибыл спецназ. До этого в течение дня в соцсетях появлялись призывы встретить рейс из Израиля, на котором якобы прибудут беженцы. Сейчас аэропорт Махачкалы временно закрыт. На фоне событий СК возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки".
t.me / Голос Дагестана