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29 октября, 20:09

Росавиация сообщила об освобождении аэродрома в Махачкале

Росавиация: Аэродром Махачкалы освобождён от незаконно проникших граждан

Аэропорт Махачкалы в настоящее время освобождён от незаконно проникших людей. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

"На 22:20 мск благодаря работе правоохранительных органов аэродром освобождён от несанкционированно проникших граждан", — сказано в заявлении.

В сообщении также указано, что аэропорт, предварительно, будет закрыт на прилёт и вылет до 6 ноября 2023 года.

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Лайф сообщал, что сегодня вечером толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля. В воздушную гавань прибыл спецназ. До этого в течение дня в соцсетях появлялись призывы встретить рейс из Израиля, на котором якобы прибудут беженцы. Сейчас аэропорт Махачкалы временно закрыт. На фоне событий СК возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки".

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t.me / Голос Дагестана

Оксана Попова
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