Росавиация сообщила об освобождении аэродрома в Махачкале

Аэропорт Махачкалы в настоящее время освобождён от незаконно проникших людей. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

"На 22:20 мск благодаря работе правоохранительных органов аэродром освобождён от несанкционированно проникших граждан", — сказано в заявлении.