Жителей Дагестана призвали не ездить по трассе Махачкала – Каспийск
Власти Дагестана призвали жителей ограничить движение по трассе Махачкала – Каспийск
Власти Дагестана обратились к жителям республики с просьбой ограничить движение по трассе Махачкала – Каспийск в связи с событиями в аэропорту Махачкалы. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале правительства.
"В связи с инцидентом в аэропорту города Махачкалы просим жителей республики временно ограничить движение по трассе Махачкала – Каспийск. Правительство Республики Дагестан сообщает, что ситуация находится под контролем, силовые службы работают на месте", — сказано в сообщении.
Правительство также выступило с обращением к гражданам, проникшим на территорию махачкалинского аэропорта, с требованием прекратить противозаконные действия и не препятствовать работе сотрудников воздушной гавани.
Напомним, сегодня вечером толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля. В воздушную гавань прибыл спецназ. До этого в течение дня в соцсетях появлялись призывы встретить рейс из Израиля, на котором якобы прибудут беженцы. Сейчас аэропорт Махачкалы временно закрыт. На фоне событий СК возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки".
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