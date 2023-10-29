Жителей Дагестана призвали не ездить по трассе Махачкала – Каспийск

Власти Дагестана обратились к жителям республики с просьбой ограничить движение по трассе Махачкала – Каспийск в связи с событиями в аэропорту Махачкалы. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале правительства.

"В связи с инцидентом в аэропорту города Махачкалы просим жителей республики временно ограничить движение по трассе Махачкала – Каспийск. Правительство Республики Дагестан сообщает, что ситуация находится под контролем, силовые службы работают на месте", — сказано в сообщении.