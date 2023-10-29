Сотни жителей Дагестана собрались у аэропорта Махачкалы, где приземлился рейс из Тель-Авива. Они проверяют паспорта у пассажиров в машинах на выезде в поисках людей с гражданством Израиля. Очевидцы публикуют видео в соцсетях.

Толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля. Видео © Telegram / Голос Дагестана

Ранее в соцсетях появились призывы встретить рейс из Израиля, на котором якобы прибудут беженцы. Тем временем в аэропорт Махачкалы прибыл спецназ, а толпа выбежала на взлётно-посадочную полосу.