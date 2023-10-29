Толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля
Обстановка в аэропорту Махачкалы, куда прибыл самолёт из Израиля. Обложка © Telegram / Голос Дагестана
Сотни жителей Дагестана собрались у аэропорта Махачкалы, где приземлился рейс из Тель-Авива. Они проверяют паспорта у пассажиров в машинах на выезде в поисках людей с гражданством Израиля. Очевидцы публикуют видео в соцсетях.
Толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля. Видео © Telegram / Голос Дагестана
Ранее в соцсетях появились призывы встретить рейс из Израиля, на котором якобы прибудут беженцы. Тем временем в аэропорт Махачкалы прибыл спецназ, а толпа выбежала на взлётно-посадочную полосу.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики не поддаваться на провокации вражеских ресурсов на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Накануне в регионе прошли несанкционированные акции в поддержку Палестины. В частности, в Хасавюрте десятки человек пришли к гостинице, где якобы находились беженцы из Израиля. Совсем ещё молодые ребята оказались на грани нарушения закона из-за фейков, но быстро исправить возникшее недоразумение удалось благодаря сотрудникам МВД, отметил Меликов.