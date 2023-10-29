Подоляка раскрыл, кто стоит за антиеврейскими митингами в России
Блогер Подоляка: За антиеврейскими митингами в России стоит украинский ЦИПсО
Блогер Юрий Подоляка. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
За антиеврейскими митингами в России стоит украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО). Об этом заявил военно-политический блогер Юрий Подоляка.
"Уважаемые жители России. Особенно глубинки с преимущественно мусульманским населением. По моей информации, за подстрекателями, которые сегодня сеют ненависть среди в первую очередь мусульманского населения в отношении евреев, стоит украинский ЦИПсО. Абсолютно наплевать как на первых, так и на вторых", — написал он в телеграм-канале.
По словам Подоляки, злоумышленники хотят, чтобы в России началась "внутренняя война", которая бы отвлекла власть от ликвидации нацизма. Тех, кто подстрекает к расправам по национальному признаку, он назвал террористами, работающими на Киев. При этом неважно, какими словами они прикрывают свои поступки, подчеркнул блогер.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики не поддаваться на провокации вражеских ресурсов на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Накануне в регионе прошли несанкционированные акции в поддержку Палестины. В частности, в Хасавюрте десятки человек пришли к гостинице, где якобы находились беженцы из Израиля. Совсем ещё молодые ребята оказались на грани нарушения закона из-за фейков, но быстро исправить возникшее недоразумение удалось благодаря сотрудникам МВД, отметил Меликов.
Напомним, конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. В этот день члены палестинской радикальной группировки ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по Израилю. Затем ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильская армия в ответ запустила контртеррористическую операцию "Железные мечи". Счёт жертв с обеих сторон идёт на тысячи. 27 октября ЦАХАЛ объявила о расширении наземных манёвров в секторе Газа. Также Израиль отверг принятую Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к прекращению огня и назвал её позорной. 28 октября МИД РФ заявил, что Израиль приступил к наземной операции в секторе Газа.