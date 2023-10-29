Подоляка раскрыл, кто стоит за антиеврейскими митингами в России

За антиеврейскими митингами в России стоит украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО). Об этом заявил военно-политический блогер Юрий Подоляка.

"Уважаемые жители России. Особенно глубинки с преимущественно мусульманским населением. По моей информации, за подстрекателями, которые сегодня сеют ненависть среди в первую очередь мусульманского населения в отношении евреев, стоит украинский ЦИПсО. Абсолютно наплевать как на первых, так и на вторых", — написал он в телеграм-канале.

По словам Подоляки, злоумышленники хотят, чтобы в России началась "внутренняя война", которая бы отвлекла власть от ликвидации нацизма. Тех, кто подстрекает к расправам по национальному признаку, он назвал террористами, работающими на Киев. При этом неважно, какими словами они прикрывают свои поступки, подчеркнул блогер.