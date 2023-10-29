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29 октября, 12:28

Подоляка раскрыл, кто стоит за антиеврейскими митингами в России

Блогер Подоляка: За антиеврейскими митингами в России стоит украинский ЦИПсО

<p>Блогер Юрий Подоляка. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Блогер Юрий Подоляка. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

За антиеврейскими митингами в России стоит украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО). Об этом заявил военно-политический блогер Юрий Подоляка.

"Уважаемые жители России. Особенно глубинки с преимущественно мусульманским населением. По моей информации, за подстрекателями, которые сегодня сеют ненависть среди в первую очередь мусульманского населения в отношении евреев, стоит украинский ЦИПсО. Абсолютно наплевать как на первых, так и на вторых", — написал он в телеграм-канале.

По словам Подоляки, злоумышленники хотят, чтобы в России началась "внутренняя война", которая бы отвлекла власть от ликвидации нацизма. Тех, кто подстрекает к расправам по национальному признаку, он назвал террористами, работающими на Киев. При этом неважно, какими словами они прикрывают свои поступки, подчеркнул блогер.

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Ранее глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики не поддаваться на провокации вражеских ресурсов на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Накануне в регионе прошли несанкционированные акции в поддержку Палестины. В частности, в Хасавюрте десятки человек пришли к гостинице, где якобы находились беженцы из Израиля. Совсем ещё молодые ребята оказались на грани нарушения закона из-за фейков, но быстро исправить возникшее недоразумение удалось благодаря сотрудникам МВД, отметил Меликов.

Напомним, конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. В этот день члены палестинской радикальной группировки ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по Израилю. Затем ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильская армия в ответ запустила контртеррористическую операцию "Железные мечи". Счёт жертв с обеих сторон идёт на тысячи. 27 октября ЦАХАЛ объявила о расширении наземных манёвров в секторе Газа. Также Израиль отверг принятую Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к прекращению огня и назвал её позорной. 28 октября МИД РФ заявил, что Израиль приступил к наземной операции в секторе Газа.

Никита Осипов
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