Путин заметил попытки стравливать мусульман и иудеев ради мировой "волны хаоса"

Россия видит попытки некоторых сил спровоцировать дальнейшую эскалацию мировых конфликтов, запустить "волну хаоса и взаимной ненависти". Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с представителями всех основных религиозных конфессий РФ.

"Мы видим попытки некоторых сил спровоцировать дальнейшую эскалацию, запустить волну хаоса, взаимной ненависти. Мусульман натравливают на иудеев, призывают к войне с неверными, шиитов сталкивают с сунитами, православных — с католиками, в Европе закрывают глаза на кощунство и вандализм мусульманских святынь, в некоторых странах косвенно прославляют нацистов", — заявил российский лидер.

Президент объяснил, что эти действия преследуют цель умножить нестабильность в мире, разобщить культуры, народы, мировые религии, спровоцировать конфликт цивилизаций. Всё в соответствии со знаменитым принципом "разделяй и властвуй". Путин назвал главной задачей на Ближнем Востоке остановку кровопролития, чтобы конфликт не выплеснулся за пределы региона. Он считает исламофобию, антисемитизм и русофобию средствами, которыми Запад пытается противостоять формированию многополярного мира.