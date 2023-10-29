Глава Дагестана Меликов призвал не верить провокациям на фоне конфликта в Газе

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики не поддаваться на провокации со стороны вражеских интернет-ресурсов на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Его сообщение опубликовано в телеграм-канале.

Ранее в республике прошли несанкционированные акции в поддержку Палестины. Так, в Хасавюрте несколько десятков человек пришли к гостинице, где якобы находились беженцы из Израиля. В ситуацию пришлось вмешаться полицейским.

"В это непростое для всех нас время происходящим пытаются воспользоваться те, кто наши чувства не разделяет, а лишь пытается извлечь выгоду — раскачать обстановку в нашей стране… Экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России, далёкими от Дагестана и уж тем более от ислама, распространили воинственные призывы, на которые, к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы", — указал Меликов.

Глава Дагестана добавил, что совсем ещё молодые ребята оказались на грани нарушения закона из-за фейков. Быстро исправить возникшее недоразумение удалось благодаря сотрудникам МВД, отметил Меликов. После их грамотных разъяснений собравшиеся разошлись. Руководитель республики призвал любящих Дагестан жителей быть благоразумными и пресекать любые попытки расколоть общество, ведь необдуманные поступки только усугубляют ситуацию.