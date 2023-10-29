Глава Дагестана Меликов призвал не верить провокациям на фоне конфликта в Газе
Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики не поддаваться на провокации со стороны вражеских интернет-ресурсов на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Его сообщение опубликовано в телеграм-канале.
Ранее в республике прошли несанкционированные акции в поддержку Палестины. Так, в Хасавюрте несколько десятков человек пришли к гостинице, где якобы находились беженцы из Израиля. В ситуацию пришлось вмешаться полицейским.
"В это непростое для всех нас время происходящим пытаются воспользоваться те, кто наши чувства не разделяет, а лишь пытается извлечь выгоду — раскачать обстановку в нашей стране… Экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России, далёкими от Дагестана и уж тем более от ислама, распространили воинственные призывы, на которые, к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы", — указал Меликов.
Глава Дагестана добавил, что совсем ещё молодые ребята оказались на грани нарушения закона из-за фейков. Быстро исправить возникшее недоразумение удалось благодаря сотрудникам МВД, отметил Меликов. После их грамотных разъяснений собравшиеся разошлись. Руководитель республики призвал любящих Дагестан жителей быть благоразумными и пресекать любые попытки расколоть общество, ведь необдуманные поступки только усугубляют ситуацию.
"Прошу проявить терпение, не распространять неправдивую информацию и не принимать поспешных решений", — призвал Меликов.
Напомним, что конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. В этот день члены палестинской радикальной группировки ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по Израилю. Затем ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильская армия в ответ запустила контртеррористическую операцию "Железные мечи". Счёт жертв с обеих сторон идёт на тысячи. 27 октября ЦАХАЛ объявила о расширении наземных манёвров в секторе Газа. Также Израиль отверг принятую Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к прекращению огня и назвал её позорной. 28 октября МИД РФ заявил, что Израиль приступил к наземной операции в секторе Газа.
ТАСС / Валерий Шарифулин