СК возбудил уголовное дело на фоне беспорядков в аэропорту Махачкалы

Следственное управление Следственного комитета России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по статье "Массовые беспорядки" на фоне событий в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает РИА "Дагестан".

"СУ СК РФ по РД возбудило уголовное дело по статье 212 "Массовые беспорядки" (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти)", — сказано в сообщении.

За совершение данного деяния предусмотрено наказание сроком от восьми до 15 лет.