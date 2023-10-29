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29 октября, 18:46

Аэропорт Махачкалы временно закрыли

Росавиация: Аэропорт Махачкалы временно закрыт из-за посторонних на перроне

Аэропорт Махачкалы временно закрыт в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон. Об этом сообщает Росавиация.

Толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля. Видео © Telegram / Голос Дагестана

"В связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилёт и вылет", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Данные меры будут действовать до нормализации ситуации, сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Самолёты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы, добавили в Росавиации.

Напомним, сегодня вечером толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля. В воздушную гавань прибыл спецназ. До этого в течение дня в соцсетях появлялись призывы встретить рейс из Израиля, на котором якобы прибудут беженцы.

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Глава Дагестана Сергей Меликов сегодня призвал жителей республики не поддаваться на провокации вражеских ресурсов на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Он рассказал об инциденте, который произошёл в регионе накануне. В Хасавюрте десятки человек пришли к гостинице, где якобы находились беженцы из Израиля. Совсем ещё молодые ребята оказались на грани нарушения закона из-за фейков, но быстро исправить возникшее недоразумение удалось благодаря сотрудникам МВД, отметил Меликов.

Обложка ©

ТАСС / Рамазан Рашидов

Никита Никонов
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