Аэропорт Махачкалы временно закрыли

Аэропорт Махачкалы временно закрыт в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон. Об этом сообщает Росавиация.

Толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля. Видео © Telegram / Голос Дагестана

"В связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилёт и вылет", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Данные меры будут действовать до нормализации ситуации, сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Самолёты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы, добавили в Росавиации.

Напомним, сегодня вечером толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля. В воздушную гавань прибыл спецназ. До этого в течение дня в соцсетях появлялись призывы встретить рейс из Израиля, на котором якобы прибудут беженцы.