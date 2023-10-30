Регион

Уведомления отключены

29 октября, 22:40

Более 20 человек пострадало в ходе инцидента в аэропорту Махачкалы

Минздрав: В ходе инцидента в аэропорту Махачкалы пострадало более 20 человек

Более 20 человек пострадало в результате событий в махачкалинском аэропорту, двое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана.

"Лечением десяти пострадавших в результате инцидента в аэропорту Махачкалы заняты медики республиканских стационаров. Пострадавшие средней степени тяжести и тяжёлые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Двое человек в крайне тяжёлом состоянии", — рассказали в Минздраве.

Также в ведомстве сообщили, что ещё более десяти человек получили лёгкие травмы. Данная ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой.

Жителей Дагестана призвали не ездить по трассе Махачкала – Каспийск

Жителей Дагестана призвали не ездить по трассе Махачкала – Каспийск

Напомним, что вечером 29 октября толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля, после чего туда были стянуты силовики. СК возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". К настоящему времени аэропорт освобождён от незаконно проникших людей, а сама воздушная гавань будет закрыта до 6 ноября. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал эти события беспределом и заверил, что ситуация получит соответствующую оценку со стороны правоохранителей.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров