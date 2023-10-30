Более 20 человек пострадало в ходе инцидента в аэропорту Махачкалы

Более 20 человек пострадало в результате событий в махачкалинском аэропорту, двое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана.

"Лечением десяти пострадавших в результате инцидента в аэропорту Махачкалы заняты медики республиканских стационаров. Пострадавшие средней степени тяжести и тяжёлые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Двое человек в крайне тяжёлом состоянии", — рассказали в Минздраве.