Глава Дагестана назвал события в аэропорту Махачкалы беспределом
Глава Дагестана Меликов: События в аэропорту Махачкалы являются нарушением закона
Проникшие на территорию махачкалинского аэропорта люди грубым образом нарушили закон, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Он назвал эти события беспределом и заверил, что ситуация получит соответствующую оценку со стороны правоохранителей.
"Действия тех, кто собрался сегодня в махачкалинском аэропорту, — грубое нарушение закона! <…> Все участники сегодняшнего беспредела своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины, — и в 1999 году, когда мы остановили международных террористов на пороге Дагестана, и сегодня, когда наши земляки борются с нацистами в зоне СВО, достойно представляя республику", — написал чиновник в телеграм-канале.
По словам Меликова, все жители Дагестана сопереживают страданиям жертв "действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", однако ситуацию в аэропорту Махачкалы он назвал недопустимой. Глава республики заверил, что всё произошедшее обязательно получит оценку правоохранительных органов.
Лайф сообщал, что вечером 29 октября толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля. В воздушную гавань прибыл спецназ. До этого в течение дня в соцсетях появлялись призывы встретить рейс из Израиля, на котором якобы прибудут беженцы. На фоне событий СК возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". К настоящему времени аэропорт освобождён от незаконно проникших людей. Он будет закрыт до 6 ноября.