Глава Дагестана назвал события в аэропорту Махачкалы беспределом

Проникшие на территорию махачкалинского аэропорта люди грубым образом нарушили закон, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Он назвал эти события беспределом и заверил, что ситуация получит соответствующую оценку со стороны правоохранителей.

"Действия тех, кто собрался сегодня в махачкалинском аэропорту, — грубое нарушение закона! <…> Все участники сегодняшнего беспредела своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины, — и в 1999 году, когда мы остановили международных террористов на пороге Дагестана, и сегодня, когда наши земляки борются с нацистами в зоне СВО, достойно представляя республику", — написал чиновник в телеграм-канале.