Аэропорт Махачкалы будет закрыт до 6 ноября
Освобождённый от незаконно проникших граждан аэропорт Махачкалы будет закрыт на прилёт воздушных судов до 6 ноября. Об этом заявили в Росавиации.
"Аэропорт Махачкалы закрыт на приём воздушных судов с 21:40 мск 29 октября по (предварительно) 02:59 мск 06 ноября 2023 года", — сообщили в пресс-службе.
Лайф сообщал, что сегодня вечером толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля. В воздушную гавань прибыл спецназ. До этого в течение дня в соцсетях появлялись призывы встретить рейс из Израиля, на котором якобы прибудут беженцы. На фоне событий СК возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". К настоящему времени аэропорт освобождён от незаконно проникших людей.
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