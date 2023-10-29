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29 октября, 20:24

Аэропорт Махачкалы будет закрыт до 6 ноября

Освобождённый от незаконно проникших граждан аэропорт Махачкалы будет закрыт на прилёт воздушных судов до 6 ноября. Об этом заявили в Росавиации.

"Аэропорт Махачкалы закрыт на приём воздушных судов с 21:40 мск 29 октября по (предварительно) 02:59 мск 06 ноября 2023 года", — сообщили в пресс-службе.

Аэропорт Махачкалы временно закрыли

Аэропорт Махачкалы временно закрыли

Лайф сообщал, что сегодня вечером толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля. В воздушную гавань прибыл спецназ. До этого в течение дня в соцсетях появлялись призывы встретить рейс из Израиля, на котором якобы прибудут беженцы. На фоне событий СК возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". К настоящему времени аэропорт освобождён от незаконно проникших людей.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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