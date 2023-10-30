Песков: События в аэропорту Махачкалы стали результатом вмешательства извне
Вчерашние беспорядки в аэропорту Махачкалы во многом стали результатом вмешательства извне, они связаны в том числе с внешним информационным воздействием. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне. И понятно, что на фоне кадров, которые показывают ужасы в секторе Газа, гибель детей, стариков, медиков, недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацией, провоцировать, возбуждать людей", — отметил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин вчера вечером и сегодня утром получал и продолжает получать подробные доклады о ситуации в Махачкале от ФСБ, Росгвардии и главы Дагестана Сергея Меликова.
Напомним, что вечером 29 октября толпа мужчин прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля, после чего туда были стянуты силовики. К настоящему времени воздушную гавань освободили от незаконно проникших людей. Полиция уже установила личности более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны. Также известно о более чем 20 пострадавших. СК возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки".
ТАСС / Рамазан Рашидов