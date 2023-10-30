Песков: События в аэропорту Махачкалы стали результатом вмешательства извне

Вчерашние беспорядки в аэропорту Махачкалы во многом стали результатом вмешательства извне, они связаны в том числе с внешним информационным воздействием. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне. И понятно, что на фоне кадров, которые показывают ужасы в секторе Газа, гибель детей, стариков, медиков, недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацией, провоцировать, возбуждать людей", — отметил представитель Кремля.