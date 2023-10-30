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30 октября, 09:58

Песков: События в аэропорту Махачкалы стали результатом вмешательства извне

Вчерашние беспорядки в аэропорту Махачкалы во многом стали результатом вмешательства извне, они связаны в том числе с внешним информационным воздействием. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне. И понятно, что на фоне кадров, которые показывают ужасы в секторе Газа, гибель детей, стариков, медиков, недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацией, провоцировать, возбуждать людей", — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин вчера вечером и сегодня утром получал и продолжает получать подробные доклады о ситуации в Махачкале от ФСБ, Росгвардии и главы Дагестана Сергея Меликова.

Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы "отмыться от позора"

Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы "отмыться от позора"

Напомним, что вечером 29 октября толпа мужчин прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля, после чего туда были стянуты силовики. К настоящему времени воздушную гавань освободили от незаконно проникших людей. Полиция уже установила личности более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны. Также известно о более чем 20 пострадавших. СК возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки".

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ТАСС / Рамазан Рашидов

Александр Юнашев
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    Комментарий

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    Игорь Корниенкосегодня в 10:28

    А что еще Пескову говорить? Об антисемитских настроениях внутри России? Проще свалить хрен знает на кого, типа "внешнего врага". А то что враг внутри, власть в упор не замечает.

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