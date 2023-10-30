Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы "отмыться от позора"

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов предложил всем задержанным при беспорядках в аэропорту Махачкалы отправиться в зону специальной военной операции, чтобы "отмыться от позора".

Он отметил, что пока такой практики в России ещё нет, а также подчеркнул, что люди, выполняющие боевые задачи в интересах России, должны делать это осознанно.