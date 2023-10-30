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Регион
Опубликовано 30 октября 2023, 08:09
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Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы "отмыться от позора"

Глава Дагестана Меликов предложил задержанным в Махачкале поехать в зону СВО

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов предложил всем задержанным при беспорядках в аэропорту Махачкалы отправиться в зону специальной военной операции, чтобы "отмыться от позора".

Он отметил, что пока такой практики в России ещё нет, а также подчеркнул, что люди, выполняющие боевые задачи в интересах России, должны делать это осознанно.

"Если кто-то из задержанных участников беспорядков изъявит желание, как говорится, отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключит контракт с Вооружёнными силами РФ, я буду это только приветствовать", — сказал Меликов журналистам, добавив, что никаких специальных мер по этому вопросу приниматься не будет.

Глава Дагестана назвал события в аэропорту Махачкалы беспределом
Глава Дагестана назвал события в аэропорту Махачкалы беспределом

Как уже рассказывал Лайф, вечером 29 октября в аэропорт Махачкалы прорвалась огромная толпа и окружила прибывший из Израиля самолёт. В результате беспорядков к месту были стянуты силовики. Известно о более чем 20 пострадавших, среди них девять сотрудников полиции. Установлено более 150 участников беспорядков, 60 из них задержано. В данный момент аэропорт освобождён. Возбуждено уголовное дело по статье "Массовые беспорядки".

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ТАСС / AP

Николь Вербер
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