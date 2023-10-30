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30 октября, 05:00

МВД: Девять сотрудников полиции пострадали при беспорядках в аэропорту Махачкалы

Девять сотрудников полиции пострадали в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы, пишет МВД МЕДИА со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. На данный момент воздушная гавань находится под контролем правоохранителей.

"Установлены более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства. Полиция проводит дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех причастных к беспорядкам", — добавили там.

Росавиация сократила срок закрытия аэропорта Махачкалы на фоне стабилизации обстановки

Росавиация сократила срок закрытия аэропорта Махачкалы на фоне стабилизации обстановки

Напомним, что вечером 29 октября толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля, после чего туда были стянуты силовики. СК возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". Также известно о более чем 20 пострадавших. К настоящему времени аэропорт освобождён от незаконно проникших людей.

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t.me / Голос Дагестана

Оксана Попова
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