МВД: Девять сотрудников полиции пострадали при беспорядках в аэропорту Махачкалы
Девять сотрудников полиции пострадали в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы, пишет МВД МЕДИА со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. На данный момент воздушная гавань находится под контролем правоохранителей.
"Установлены более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства. Полиция проводит дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех причастных к беспорядкам", — добавили там.
Напомним, что вечером 29 октября толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля, после чего туда были стянуты силовики. СК возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". Также известно о более чем 20 пострадавших. К настоящему времени аэропорт освобождён от незаконно проникших людей.
t.me / Голос Дагестана