МВД: Девять сотрудников полиции пострадали при беспорядках в аэропорту Махачкалы

Девять сотрудников полиции пострадали в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы, пишет МВД МЕДИА со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. На данный момент воздушная гавань находится под контролем правоохранителей.

"Установлены более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства. Полиция проводит дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех причастных к беспорядкам", — добавили там.