Росавиация сократила срок закрытия аэропорта Махачкалы на фоне стабилизации обстановки
Росавиация: Аэропорт Махачкалы планируют открыть 31 октября
Росавиация скорректировала срок приостановки работы воздушной гавани Махачкалы после стабилизации обстановки. В Федеральном агентстве воздушного транспорта сообщили, что аэропорт планируют открыть уже в ночь на 31 октября.
"Период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приёма воздушных судов будет продолжаться предварительно до 02.59 (по московскому времени) 31 октября 2023 года", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
Стоит отметить, что ранее Росавиация заявляла, что аэропорт Махачкалы будет закрыт на прилёт воздушных судов до 6 ноября.
Напомним, что вечером 29 октября толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля, после чего туда были стянуты силовики. СК возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". Также известно о более, чем 20 пострадавших. К настоящему времени аэропорт освобождён от незаконно проникших людей. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал эти события беспределом и заверил, что ситуация получит соответствующую оценку со стороны правоохранителей.
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