Росавиация сократила срок закрытия аэропорта Махачкалы на фоне стабилизации обстановки

Росавиация скорректировала срок приостановки работы воздушной гавани Махачкалы после стабилизации обстановки. В Федеральном агентстве воздушного транспорта сообщили, что аэропорт планируют открыть уже в ночь на 31 октября.

"Период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приёма воздушных судов будет продолжаться предварительно до 02.59 (по московскому времени) 31 октября 2023 года", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.