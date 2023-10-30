В Дагестане ввели круглосуточный режим работы правительства

По его словам, помимо перехода на круглосуточный режим регионального кабмина мобилизованы также силы всех ведомств. Абдулмуслимов подчеркнул, что власти всячески сопереживают палестинцам и понимают чувства граждан.

"Но нельзя распространять панические настроения. Испокон веков дагестанцы — это взвешенные и справедливые люди. Мы не допустим дестабилизации ситуации в республике", — заявил высокопоставленный чиновник, слова которого приводятся в официальном телеграм-канале Правительства Дагестана.