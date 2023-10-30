В Дагестане ввели круглосуточный режим работы правительства
Абдулмуслимов: Правительство Дагестана перешло на круглосуточный режим работы
Глава Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. Обложка © t.me / Правительство Дагестана
Правительство Республики Дагестан переходит на круглосуточный режим работы, заявил глава кабинета министров региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.
По его словам, помимо перехода на круглосуточный режим регионального кабмина мобилизованы также силы всех ведомств. Абдулмуслимов подчеркнул, что власти всячески сопереживают палестинцам и понимают чувства граждан.
"Но нельзя распространять панические настроения. Испокон веков дагестанцы — это взвешенные и справедливые люди. Мы не допустим дестабилизации ситуации в республике", — заявил высокопоставленный чиновник, слова которого приводятся в официальном телеграм-канале Правительства Дагестана.
Ранее Лайф сообщал, что вечером 29 октября толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля, после чего туда были стянуты силовики. СК возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". К настоящему времени аэропорт освобождён от незаконно проникших людей, а сама воздушная гавань республиканской столицы будет закрыта до 6 ноября. Глава Дагестана Сергей Меликов, в свою очередь, назвал эти события беспределом и заверил, что ситуация получит соответствующую оценку со стороны правоохранителей.