Обыски начались у зачинщиков и участников погрома в аэропорту Махачкалы
СК проводит обыски по месту жительства участников беспорядков в Дагестане
Следователи приступили к обыскам по месту жительства участников беспорядков в Дагестане, также осматриваются камеры наблюдения с места ЧП и фиксируются повреждения имущества. Об этом пишет СК РФ.
"В рамках уголовного дела допрашиваются участники массовых беспорядков. По месту жительства лиц, причастных к организации и исполнению преступления, проводятся обыски", — говорится в заявлении.
Расследование будет вестись главным СУ СК России для выявления всех зачинщиков беспорядков и всестороннего изучения фактов произошедшего.
Напомним, вечером 29 октября разъярённая толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля, после чего туда были стянуты силовики. Сейчас воздушную гавань уже освободили от незаконно проникших людей. Полиция уже установила личности более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны. Также известно о более чем 20 пострадавших. СК возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки".
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