Обыски начались у зачинщиков и участников погрома в аэропорту Махачкалы

Следователи приступили к обыскам по месту жительства участников беспорядков в Дагестане, также осматриваются камеры наблюдения с места ЧП и фиксируются повреждения имущества. Об этом пишет СК РФ.

"В рамках уголовного дела допрашиваются участники массовых беспорядков. По месту жительства лиц, причастных к организации и исполнению преступления, проводятся обыски", — говорится в заявлении.