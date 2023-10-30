В ЛНР позвали зачинщиков беспорядков в Дагестане на СВО

Политик назвал зачинщиков незаконной акции кучкой провокаторов, возомнивших себя голосом всей страны. По его словам, не бывает плохих наций, а бывают плохие люди. Глава Народного совета напомнил, что встречал на боевых позициях командиров-дагестанцев, которые на личном примере доказывают предыдущее утверждение.

"Мы их приглашаем к нам в Донбасс, всех патриотов. Всю свою жизненную энергию, которая у них накопилась, они смогут показать на деле. Приезжайте, мы всегда всем рады, тем более что настоящие герои служат в специальной военной операции и не стыдятся этого", — цитирует Мирошниченко Telegram-канал "ЛуганскИнформЦентр Z".