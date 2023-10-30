В ЛНР позвали зачинщиков беспорядков в Дагестане на СВО
Глава Народного совета ЛНР Мирошниченко позвал провокаторов из Дагестана на СВО
Зачинщикам беспорядков в аэропорту Махачкалы следует показать свою жизненную энергию на деле, отправившись в зону проведения специальной военной операции. Соответствующий призыв озвучил председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.
Политик назвал зачинщиков незаконной акции кучкой провокаторов, возомнивших себя голосом всей страны. По его словам, не бывает плохих наций, а бывают плохие люди. Глава Народного совета напомнил, что встречал на боевых позициях командиров-дагестанцев, которые на личном примере доказывают предыдущее утверждение.
Глава Народного совета ЛНР Мирошниченко позвал провокаторов из Дагестана на СВО. Видео © t.me / LIC_LPR
"Мы их приглашаем к нам в Донбасс, всех патриотов. Всю свою жизненную энергию, которая у них накопилась, они смогут показать на деле. Приезжайте, мы всегда всем рады, тем более что настоящие герои служат в специальной военной операции и не стыдятся этого", — цитирует Мирошниченко Telegram-канал "ЛуганскИнформЦентр Z".
Агрессивная толпа прорвалась на взлётную полосу махачкалинского аэропорта вечером 29 октября. Зачинщики акции окружили рейс из Израиля и пытались не пустить евреев на землю Дагестана. В ситуацию был вынужден вмешаться полицейский спецназ. Глава республики Сергей Меликов назвал произошедшее нарушением закона и посоветовал участникам беспорядков отмыться от позора на СВО.
ТАСС / Рамазан Рашидов