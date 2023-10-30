События в Махачкале, которые произошли вчера вечером, инспирированы через соцсети и не в последнюю очередь с территории Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности, правительства и руководством силовых ведомств в понедельник, 30 октября.

Путин объяснил, как Украина связана с событиями в Дагестане. Видео © LIFE

"Не перестаю удивляться и киевскому режиму, и его хозяевам за океаном. Мы знаем, что на пьедестал почёта уже возведены Бандера и другие приспешники Гитлера. Знаем и видим, как руководство Украины рукоплещет нацистам времён Второй мировой войны, которые повинны в жертвах холокоста, лично принимали участие в этих преступлениях, а сегодня они под руководством своих западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России", — отметил глава российского государства.

Путин подчеркнул, что помочь Палестине, нападая на татов (представителей титульной нации в Дагестане), невозможно. Но помочь можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией.