Путин объяснил, как Украина связана с событиями в Дагестане
Путин: События в Махачкале инспирированы соцсетями, причём с участием Украины
События в Махачкале, которые произошли вчера вечером, инспирированы через соцсети и не в последнюю очередь с территории Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности, правительства и руководством силовых ведомств в понедельник, 30 октября.
Путин объяснил, как Украина связана с событиями в Дагестане. Видео © LIFE
"Не перестаю удивляться и киевскому режиму, и его хозяевам за океаном. Мы знаем, что на пьедестал почёта уже возведены Бандера и другие приспешники Гитлера. Знаем и видим, как руководство Украины рукоплещет нацистам времён Второй мировой войны, которые повинны в жертвах холокоста, лично принимали участие в этих преступлениях, а сегодня они под руководством своих западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России", — отметил глава российского государства.
Путин подчеркнул, что помочь Палестине, нападая на татов (представителей титульной нации в Дагестане), невозможно. Но помочь можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией.
"Мы, Россия, и боремся с ними в рамках СВО. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей свободе", — резюмировал президент.
Напомним, минувшим вечером разъярённая толпа ворвалась на территорию махачкалинского аэропорта и окружила самолёт авиакомпании Red Wings, прибывший из Тель-Авива. Туда сразу стянули силовиков, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". На данный момент известно о более чем 20 пострадавших, воздушную гавань освободили от участников беспорядков. Сегодня Росавиация скорректировала срок приостановки работы воздушной гавани в связи со стабилизацией обстановки.
Kremlin.ru