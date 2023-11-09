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9 ноября, 02:15

Путин прибыл в Казахстан

Путин прилетел в Астану, где встретится с президентом Казахстана Токаевым

Президент России Владимир Путин прилетел в Казахстан, борт главы государства приземлился в Астане. Об этом сообщает ТАСС.

В Казахстане российский лидер встретится с президентом страны Касымом-Жомартом Токаевым. Переговоры в узком и расширенном составах пройдут в государственной резиденции Акорда. После этого запланировано подписание документов. В Кремле ранее сообщили, что на переговорах будут обсуждаться перспективы двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы. Затем Путин и Токаев выступят с заявлениеми для СМИ.

Также главы государств примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, где выступят по видео-конференц-связи. Мероприятие, тема которого "Сельское хозяйство — основа сильной экономики", состоится в Костанае. Кроме того, Токаев даст официальный приём в честь российского лидера.

Стоит отметить, что эта встреча президентов России и Казахстана будет уже пятой с начала года. Предыдущая состоялась 7 октября, в день рождения Путина, в Кремле.

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Ранее глава РФ указал на укрепление дружбы РФ и Казахстана благодаря русскому языку. Своё утверждение Путин подкрепил цитатой казахского народного мыслителя Абая Кунанбаева. Просветитель считал, что для "достижения добра" необходимо знать русский язык и русскую культуру.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Никита Никонов
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