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7 ноября, 23:03

Путин указал на укрепление дружбы РФ и Казахстана благодаря русскому языку

Русский язык является общим достоянием РФ и Казахстана, который скрепляет дружбу народов двух держав. Соответствующего мнения придерживается президент Владимир Путин.

"Несомненно, русский язык — это наше общее достояние и конкурентное преимущество, но главное — важный фактор, скрепляющий российско-казахстанскую дружбу", — заявил политик в интервью "Казахстанской правде".

Своё утверждение глава РФ подкрепил цитатой казахского народного мыслителя Абая Кунанбаева. Просветитель считал, что для "достижения добра" необходимо знать русский язык и русскую культуру. Их переводчик отечественных классиков назвал "ключом к жизни".

Путин заявил, что с уверенностью смотрит в будущее отношений РФ и Казахстана

Путин заявил, что с уверенностью смотрит в будущее отношений РФ и Казахстана

Также в рамках интервью Владимир Путин призвал к формированию единого пространства мира и процветания в Евразии. Оно должно базироваться на приоритете международного права, уверен глава государства.

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kremlin.ru

Илья Пушкарев
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