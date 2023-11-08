Путин указал на укрепление дружбы РФ и Казахстана благодаря русскому языку

Русский язык является общим достоянием РФ и Казахстана, который скрепляет дружбу народов двух держав. Соответствующего мнения придерживается президент Владимир Путин.

"Несомненно, русский язык — это наше общее достояние и конкурентное преимущество, но главное — важный фактор, скрепляющий российско-казахстанскую дружбу", — заявил политик в интервью "Казахстанской правде".

Своё утверждение глава РФ подкрепил цитатой казахского народного мыслителя Абая Кунанбаева. Просветитель считал, что для "достижения добра" необходимо знать русский язык и русскую культуру. Их переводчик отечественных классиков назвал "ключом к жизни".