Путин указал на укрепление дружбы РФ и Казахстана благодаря русскому языку
Русский язык является общим достоянием РФ и Казахстана, который скрепляет дружбу народов двух держав. Соответствующего мнения придерживается президент Владимир Путин.
"Несомненно, русский язык — это наше общее достояние и конкурентное преимущество, но главное — важный фактор, скрепляющий российско-казахстанскую дружбу", — заявил политик в интервью "Казахстанской правде".
Своё утверждение глава РФ подкрепил цитатой казахского народного мыслителя Абая Кунанбаева. Просветитель считал, что для "достижения добра" необходимо знать русский язык и русскую культуру. Их переводчик отечественных классиков назвал "ключом к жизни".
Также в рамках интервью Владимир Путин призвал к формированию единого пространства мира и процветания в Евразии. Оно должно базироваться на приоритете международного права, уверен глава государства.