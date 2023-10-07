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7 октября, 13:42

Токаев тепло поздравил Путина с днём рождения

Токаев поздравил Путина с днём рождения и пожелал ему здоровья и долголетия

<p>Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Обложка © Павел Бедняков / POOL / ТАСС</p>

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Обложка © Павел Бедняков / POOL / ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей встречи с российским лидером Владимиром Путиным поздравил его с днём рождения.

"С днём рождения! Знаю, что вы человек, который не празднует свои дни рождения, но, как бы то ни было, это важное событие в жизни каждого человека, поэтому хотел бы пожелать вам от всей души крепкого здоровья, долголетия: будь то политическое долголетие во главе российского государства или просто, как говорится, по жизни", сказал он.

Казахстанский лидер отметил, что Путин является для многих примером жизненной стойкости и крепкого здоровья. Несмотря на регулярные занятия спортом, "личное пожелание не помешает", особенно в день рождения, добавил Токаев.

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Напомним, сегодня Владимир Путин отмечает свой день рождения. Первым его поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко, а спикер Госдумы Вячеслав Володин, обращаясь к российскому лидеру, указал на его роль в истории России как спасителя. То же мнение высказал и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Матвей Константинов
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