Токаев тепло поздравил Путина с днём рождения
Токаев поздравил Путина с днём рождения и пожелал ему здоровья и долголетия
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Обложка © Павел Бедняков / POOL / ТАСС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей встречи с российским лидером Владимиром Путиным поздравил его с днём рождения.
"С днём рождения! Знаю, что вы человек, который не празднует свои дни рождения, но, как бы то ни было, это важное событие в жизни каждого человека, поэтому хотел бы пожелать вам от всей души крепкого здоровья, долголетия: будь то политическое долголетие во главе российского государства или просто, как говорится, по жизни", — сказал он.
Казахстанский лидер отметил, что Путин является для многих примером жизненной стойкости и крепкого здоровья. Несмотря на регулярные занятия спортом, "личное пожелание не помешает", особенно в день рождения, добавил Токаев.
Напомним, сегодня Владимир Путин отмечает свой день рождения. Первым его поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко, а спикер Госдумы Вячеслав Володин, обращаясь к российскому лидеру, указал на его роль в истории России как спасителя. То же мнение высказал и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.