Токаев тепло поздравил Путина с днём рождения

"С днём рождения! Знаю, что вы человек, который не празднует свои дни рождения, но, как бы то ни было, это важное событие в жизни каждого человека, поэтому хотел бы пожелать вам от всей души крепкого здоровья, долголетия: будь то политическое долголетие во главе российского государства или просто, как говорится, по жизни", — сказал он.