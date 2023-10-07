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7 октября, 12:32

Путин дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан

Президент РФ Владимир Путин и его коллеги из Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев торжественно объявили старт поставкам газа из России в эти два государства. Церемония прошла в подмосковной резиденции российского лидера в Ново-Огарёве. Лайф публикует видео.

Путин дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан. Видео © LIFE

"Экономики Узбекистана и Казахстана развиваются быстрыми темпами. Страны нуждаются в энергетике. Планы есть, возможности имеются, кадры у нас хорошо подготовлены, как в Узбекистане, Казахстане, так и в России. Мы с коллегами ещё пообсуждаем и уверен, что найдём решения для удовлетворения потребностей всех наших стран", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что поставки газа — это взаимовыгодный проект. Топливо будет идти и в Узбекистан, и в Казахстан. Всё это, по словам президента, поможет в укреплении энергетической безопасности региона.

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Напомним, ещё в июне Узбекистан заключил контракт с российской компанией "Газпром" на закупку природного газа на два года. Согласно контракту, в Узбекистан будет поставляться 9 миллионов кубометров в сутки, а годовой объём составит примерно 2,8 миллиарда кубометров. Газ пойдёт через Казахстан, который также будет закупать его часть.

Обложка ©

LIFE

Татьяна Миссуми
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