Путин в день рождения прокатил Мирзиёева на внедорожнике Aurus Komendant

Президент России Владимир Путин прокатил своего узбекистанского коллегу Шавката Мирзиёева на внедорожнике Aurus Komendant. Глава государства показал автомобиль и сам сел за руль.

Путин прокатил Мирзиёева на внедорожнике Aurus. Видео © LIFE

На видео Лайфа момент, когда лидеры двух стран выезжают от крыльца резиденции в Ново-Огарёве. Сегодня Владимир Путин, Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев запустили поставки газа из России в Узбекистан через Казахстан.