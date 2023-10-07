Путин в день рождения прокатил Мирзиёева на внедорожнике Aurus Komendant
Президент России Владимир Путин прокатил своего узбекистанского коллегу Шавката Мирзиёева на внедорожнике Aurus Komendant. Глава государства показал автомобиль и сам сел за руль.
Путин прокатил Мирзиёева на внедорожнике Aurus. Видео © LIFE
На видео Лайфа момент, когда лидеры двух стран выезжают от крыльца резиденции в Ново-Огарёве. Сегодня Владимир Путин, Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев запустили поставки газа из России в Узбекистан через Казахстан.
Напомним, сегодня, 7 октября, Владимир Путин отмечает день рождения. Одним из первых его поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко, после чего добрые слова высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что Владимир Владимирович спас Россию от разрухи и сделал её сильной.
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