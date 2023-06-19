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19 июня, 06:05

Узбекистан заключил контракт на покупку газа из России

Узбекистан заключил с "Газпромом" договор на покупку природного газа на два года

Узбекистан заключил контракт с российской компанией "Газпром" на закупку природного газа на два года. Об этом в телеграм-канале пишет пресс-служба Минэнерго республики. В ведомстве подчеркнули, что договор был заключён 16 мая в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Договор купли-продажи газа заключён между АО "УзГазтрейд" и ООО "Газпром экспорт" сроком на два года, подписан министром энергетики Республики Узбекистан Ж. Мирзамахмудовым и председателем правления АО "Газпром" А. Миллером", — указывается в сообщении.

Импорт голубого топлива стартует с 1 октября 2023 года. Согласно контракту, в Узбекистан будет поставляться девять миллионов кубометров в сутки, а годовой объём составит примерно 2,8 миллиарда кубометров.

В Минэнерго страны отметили, что договор был разработан на полных коммерческих условиях и является одной из мер, которые направлены на частичное удовлетворение ежегодно растущей потребности Узбекистана в природном газе и беспроблемное проведение осенне-зимнего сезона.

На ПМЭФ подписали соглашений почти на четыре триллиона рублей

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Ранее Лайф сообщал, "Газпром" возобновил поставки газа по "Турецкому потоку". Экспорт приостанавливался из-за плановых работ.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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