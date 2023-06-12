Регион

Уведомления отключены

12 июня, 08:05

"Газпром" возобновил поставки газа по "Турецкому потоку"

"Газпром": Поставки газа по "Турецкому потоку" возобновили после плановых работ

Поставки газа по "Турецкому потоку" возобновлены после завершения профилактических работ. Об этом в своём телеграм-канале сообщила пресс-служба "Газпрома".

"Плановые профилактические работы на газопроводе "Турецкий поток", запланированные на период с 5 по 12 июня, завершены. Транспортировка газа сегодня возобновлена", — указывается в сообщении.

В компании ранее отмечали, что проведение технического обслуживания было изначально согласовано всеми заинтересованными сторонами.

Финская Gasum разорвала контракт с "Газпромом" из-за требования платить в рублях

Финская Gasum разорвала контракт с "Газпромом" из-за требования платить в рублях

Ранее в Минэнерго Венгрии заявили, что Россия надёжно поставляет газ по "Турецкому потоку". Объём, согласно контракту, соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров голубого топлива в сутки, подчеркнули в Будапеште.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Светлана Оперук
  • Новости
  • Газпром
  • Энергетика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров