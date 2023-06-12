"Газпром" возобновил поставки газа по "Турецкому потоку"
"Газпром": Поставки газа по "Турецкому потоку" возобновили после плановых работ
Поставки газа по "Турецкому потоку" возобновлены после завершения профилактических работ. Об этом в своём телеграм-канале сообщила пресс-служба "Газпрома".
"Плановые профилактические работы на газопроводе "Турецкий поток", запланированные на период с 5 по 12 июня, завершены. Транспортировка газа сегодня возобновлена", — указывается в сообщении.
В компании ранее отмечали, что проведение технического обслуживания было изначально согласовано всеми заинтересованными сторонами.
Ранее в Минэнерго Венгрии заявили, что Россия надёжно поставляет газ по "Турецкому потоку". Объём, согласно контракту, соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров голубого топлива в сутки, подчеркнули в Будапеште.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов