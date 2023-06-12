"Газпром" возобновил поставки газа по "Турецкому потоку"

Поставки газа по "Турецкому потоку" возобновлены после завершения профилактических работ. Об этом в своём телеграм-канале сообщила пресс-служба "Газпрома".

"Плановые профилактические работы на газопроводе "Турецкий поток", запланированные на период с 5 по 12 июня, завершены. Транспортировка газа сегодня возобновлена", — указывается в сообщении.

В компании ранее отмечали, что проведение технического обслуживания было изначально согласовано всеми заинтересованными сторонами.