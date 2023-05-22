Финская Gasum разорвала контракт с "Газпромом" из-за требования платить в рублях

Финская энергокомпания Gasum разорвала долгосрочный контракт на поставку трубопроводного газа с "Газпром экспортом" из-за нежелания оплачивать поставки в рублях. Согласно заявлению гиганта, договор по СПГ остаётся в силе.

"Переговоры между Gasum и "Газпром экспортом" на данный момент завершены. Стороны не смогли урегулировать ситуацию в течение срока, определённого арбитражным судом, и поэтому Gasum расторгла долгосрочный контракт на поставку природного газа с "Газпром экспортом" 22 мая 2023 года", — уточнили в финской компании.

Партнёры продолжат согласование деталей расторжения договора. Долгосрочный контракт с российским холдингом на поставку СПГ расторгаться не будет.