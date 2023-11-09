Токаев заявил об огромных перспективах сотрудничества с РФ в сельском хозяйстве

Казахстан и Россия имеют огромные возможности для расширения сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Соответствующее заявление сделал казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.

"Наши страны имеют огромные возможности для расширения торговли и взаимовыгодной кооперации в сфере агропромышленного комплекса. Достаточно отметить, что Казахстан и Россия — одни из крупнейших производителей сельхозпродукции и входят в десятку мировых лидеров по экспорту зерна", — сказал он, выступая на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в режиме видеосвязи.

Вместе с тем Токаев указал, что Казахстан приступил к реформе в сфере науки в рамках триединой системы: образование, наука, производство. Отдельную роль в данном вопросе занимают исследовательские университеты. В связи с этим лидер республики указал на необходимость создания совместных с Россией центров агроинноваций, которые занимались бы коммерциализацией и промышленным внедрением новых технологий, в том числе искусственного интеллекта.