Токаев заявил об огромных перспективах сотрудничества с РФ в сельском хозяйстве
Казахстан и Россия имеют огромные возможности для расширения сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Соответствующее заявление сделал казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.
"Наши страны имеют огромные возможности для расширения торговли и взаимовыгодной кооперации в сфере агропромышленного комплекса. Достаточно отметить, что Казахстан и Россия — одни из крупнейших производителей сельхозпродукции и входят в десятку мировых лидеров по экспорту зерна", — сказал он, выступая на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в режиме видеосвязи.
Вместе с тем Токаев указал, что Казахстан приступил к реформе в сфере науки в рамках триединой системы: образование, наука, производство. Отдельную роль в данном вопросе занимают исследовательские университеты. В связи с этим лидер республики указал на необходимость создания совместных с Россией центров агроинноваций, которые занимались бы коммерциализацией и промышленным внедрением новых технологий, в том числе искусственного интеллекта.
Ранее Лайф писал, что президент Владимир Путин прибыл в Астану, где помимо участия в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана у него запланирована встреча с Касымом-Жомартом Токаевым. Лидер республики уже встретил высокого гостя в резиденции "Акорда" — это штаб-квартира Администрации Президента Казахстана, расположенная на живописном левом берегу реки Ишим.
ТАСС / POOL / Павел Бедняков